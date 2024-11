Dado Schneider: “É preciso entender o tempo que se vive, HOJE”

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 14/11/2024 - 18:02 Para compartilhar:

O PodMais desta semana recebe o publicitário, pesquisador e um dos mais requisitados palestrantes, Dado Schneider. O cara que deu nome à Claro – empresa de telefonia – também foi o primeiro executivo de uma das maiores agências do país, a DM9 São Paulo, ao lado de Nizan Guanaes. Com seu jeito único de falar, ele traz ao papo toda sua experiência no mundo da comunicação.

Mestre e Doutor em Comunicação pela PUCRS, entrega durante o bate-papo uma dica de ouro para quem deseja palestrar. Ele ainda afirma a importância da pesquisa de campo, estar na rua, andar de ônibus, entender a vida das pessoas, tudo isso para criar um bom repertório e ter a certeza da mensagem que será transmitida.

Dado faz uma ponderação sobre a constante mudança social que acontece agora, refletindo sobre a relação entre a juventude e a agenda cooperativa, que vai de encontro à geração atual, uma vez que são os maiores influenciadores e interlocutores deste tempo.

Assim, Schneider nos propõe boas reflexões a respeito de uma sociedade em movimento, que segue avançando em tecnologia, que acredita no poder do conhecimento e das relações interpessoais.

