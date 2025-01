Dado preliminar indica alta de 0,5% no PIB da Itália em 2024

ROMA, 30 JAN (ANSA) – O produto interno bruto (PIB) da Itália cresceu 0,5% em 2024, segundo relatório preliminar divulgado nesta quinta-feira (30) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

O resultado definitivo deve ser revelado em 3 de março, mas a estimativa provisória indica uma alta menor que a esperada pelo governo de Giorgia Meloni, que projetava uma expansão por volta de 1%.

Já o Fundo Monetário Internacional (FMI) previa um crescimento de 0,7% na economia italiana em 2024.

Ainda de acordo com o Istat, o PIB no quarto trimestre do ano passado permaneceu estagnado em relação aos três meses anteriores, porém avançou 0,5% na comparação com outubro a dezembro de 2023.

O resultado é a síntese de uma contração nos setores de serviços e de agricultura, silvicultura e pesca e de uma expansão na indústria. (ANSA).