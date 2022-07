Dado Dolabella volta para Wanessa Camargo no momento certo; saiba o motivo

Após a confirmação da família e dois flagras em que aparecem juntos, não é mais segredo para ninguém que Wanessa Camargo e Dado Dolabella voltaram a namorar. A cantora, que no começo do mês de maio anunciou a separação do empresário Marcus Buaiz após 17 anos de casamento, está esbajando felicidade ao reviver um romance com seu ex-namorado.

A cantora e o ator, que namoraram nos anos 2000, almoçaram juntos no domingo de Páscoa deste ano, na companhia de alguns amigos, com isso, levantando suspeitas de uma possível volta na relação amorosa, de lá pra cá, eles não se desgrudaram mais.

Dado voltou para Wanessa no momento certo. Em maio do ano passado, ela usou as suas redes para revelar que estava sofrendo de ansiedade e depressão. Na série em que a artista protagoniza com o pai, Zezé Di Camargo, “É o amor”, da Netflx, Wanessa tem uma forte crise e cai no choro devido o problema de saúde mental.

A chegada do ator em sua vida parece que está lhe trazendo paz interior e bem-estar. A famosa está mais bonica e espanjando felicidade. A vida natureba que Dolabella leva por ser vegano, apoiar as causas animais e participar de retiros espirituais tem feito Wanessa olhar mais para si e desacelerar.