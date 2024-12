Dado Dolabella surpreende Zezé Di Camargo com presente inusitado: ‘Imersão com Xamã’

Dado Dolabella, 44, que tirou o sogro, Zezé Di Camargo, no amigo oculto da família deste ano resolveu inovar na lembrancinha. Pelas redes sociais, o ator surpreendeu os seguidores ao contar sobre o presente inusitado que entregou para o sertanejo.

Dolabella começou explicando o presente, que na verdade tinha duas opções. “Aqui tenho a pílula vermelha e a azul. Com a vermelha você sai da Matrix. Tem a opção de desvendar essa ilusão que a gente vive. E a azul é para continuar na Matrix, vou te explicar o que é.”

“É uma experiência com um Xamã para visitar a ancestralidade. Um mestre indígena que detém todo o conhecimento ancestral da floresta e pode fazer o que quiser. É uma imersão com um Xamã. Queria te presentear com uma coisa que eu vivi e que mudou a minha vida”, contou.

Na opção menos inusitada, o ator ofereceu uma camisa: “Aqui é uma experiência de alfaiates chiquérrima, que vai ter uma camisa feita sob medida para você e com o seu nome”.

No final, Zezé surpreendeu a família ao escolher a opção mais ousada dizendo que gostaria de “uma experiência diferente”.

