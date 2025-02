Dado Dolabella publica suposta indireta após terceiro término com Wanessa Camargo

Dado Dolabella, 44 anos, fez uma postagem enigmática no Instagram, na última quarta-feira, 12, horas após ser exposto o fim de seu relacionamento com Wanessa Camargo, 42.

O ator publicou uma reflexão sobre o tempo, acompanhada de uma foto em que aparece na piscina, com semblante relaxado, e também compartilhou mensagens de apoio das fãs.

“Tem horas que é melhor deixar o silêncio falar…”, escreveu na legenda.

Além da frase reflexiva, o ator também repostou algumas mensagens de apoio que recebeu das fãs. “Tempo é o melhor remédio para tudo! E o silêncio nosso maior juiz”, aconselhou uma internauta. “Tire um tempo para ouvir o que é dito sem palavras”, escreveu outra.

Durante o show de Shakira, no Rio de Janeiro, Wanessa Camargo confirmou a separação para o portal LeoDias.

“É isso, sim, mas ninguém está pronto para saber ainda. […] Ninguém da minha família sabe, meus filhos”, declarou à publicação.

Vale lembrar também que na segunda-feira, 10, a filha do sertanejo Zezé Di Camargo escreveu nas redes sociais uma reflexão sobre seguir em frente. Para alguns internautas, o texto foi um indício de que o relacionamento com Dado Dolabella, de fato, chegou ao fim.

“Soltar o que pesa. Abraçar o que flui. A vida pede leveza, movimento e coragem para deixar para trás aquilo que já não soma. O vento sopra sempre a favor de quem escolhe seguir em frente sem medo, de quem entende que ser livre é confiar no caminho. Respire fundo, confie no tempo e vai. O que é seu encontra você no momento certo”, declarou a cantora.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella viveram um relacionamento marcado por reviravoltas ao longo dos anos. A primeira relação íntima dos dois ocorreu de 2000 a 2002. Após duas décadas, eles retomaram o romance, em 2022. Depois da participação da cantora no “BBB 24”, eles chegaram a se separar novamente, mas a reconciliação aconteceu em poucos dias.