Dado Dolabella é intimado por dívida de quase meio milhão de reais

Dado Dolabella foi intimado pelo Ministério Público a pagar ou fazer um acordo de parcelamento de uma dívida de quase meio milhão de reais por conta do aluguel de uma cobertura no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro. As informações são do colunista do UOL Lucas Pasin.

Entenda

Dado morou nessa cobertura de 320 m² até 2013, quando foi despejado;

De acordo com o jornalista, a dívida era de R$ 450 mil em outubro do ano passado e já pode ser maior;

Justiça solicitou o pedido de insolvência do artista em setembro de 2022.

O jornalista também teve acesso ao parecer da promotoria, que propôs um acordo para evitar medidas coercitivas como apreensão do passaporte e da CNH de Dado.

A advogada do artista, Fernanda Tripode, se pronunciou dizendo que não tinha tomado conhecimento dos autos do processo de insolvência e que estão sendo divulgadas informações distorcidas com intuito de constranger Dado a pagar o que entende como devido, em razão de ser conhecido pela notoriedade que ele tem.

