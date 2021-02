Dado de emprego demonstra a necessidade de um novo pacote, diz Casa Branca

Integrante do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, Jared Bernstein afirmou que o relatório de emprego do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, divulgado nesta sexta-feira, expõe o “custo da falta de ação” e a importância da aprovação de uma nova rodada de estímulos fiscais.

Em entrevista à CNBC, o economista comentou que a maior economia do planeta atravessa uma recuperação em formato de K, isto é, acelerada para alguns setores e muito lenta para outros. “Temos um plano econômico para ajudar famílias a chegarem ao outro lado da crise”, destacou.

Bernstein acrescentou que o governo está elaborando um pacote “robusto” com estímulos à infraestrutura, a ser apresentado após a aprovação da legislação de alívio. Para ele, é possível obter apoio bipartidário a esse plano.

