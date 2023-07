Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 14:27 Compartilhe

Na manhã desta quarta-feira, 12, o funkeiro MC PH Realidades foi dado como morto pela mãe nas redes sociais. No entanto, ele está vivo. Em postagem feita pelo próprio artista, por volta das 10h30, ele afirmou: “Deus vive!”.

No vídeo publicado pela mãe, ela chorava copiosamente, e ainda pedia respeito para enfrentar esse momento.

Além disso, chegou a pedir doação via pix para ajudar no transporte do corpo do filho de Angra dos Reis para Realengo.

