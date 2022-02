Da sopa de beterraba a Chernobyl: 5 questões importantes sobre a Ucrânia

Desde o fim da URSS, a Ucrânia, atualmente cercada por aproximadamente 100.000 soldados russos, viveu revoluções, uma anexação e uma guerra. Mas também é o país da sopa de beterraba com repolho (borsch) e de Chernobyl.

Estas são cinco questões cruciais sobre este país de 40 milhões de habitantes situado entre a Rússia e a União Europeia (UE).

– Raízes comuns –

Os povos russo e ucraniano estão relacionados por aproximadamente 1.000 anos de história, desde a época da Rússia Kievana, um Estado eslavo medieval que tinha Kiev como capital e se estendia por parte da Ucrânia e da Rússia europeia atuais, até o período da União Soviética no século XX, passando também pelo Império Russo.

Contudo, apesar de a maior parte do território atual da Ucrânia ter sido parte da Rússia czarista, algumas regiões mais à oeste conheceram diversas dominações.

Após a revolução bolchevique, a Ucrânia se converteu em uma república soviética, mas depois da independência, em 1991, as tensões entre os países se acentuaram até o ápice em 2014, com uma revolução pró-Ocidente.

Em meio a esse clima, a Rússia anexou a península da Crimeia e apoia desde então os rebeldes separatistas no leste do país, um conflito que segue em curso e já custou a vida de 14.000 pessoas.

Agora, as tensões estão em seu ponto máximo, em meio ao temor de uma invasão russa.

A maioria dos ucranianos compreendem as duas línguas, o ucraniano e o russo, mas, segundo a política de “ucranização” em vigor, os meios de comunicação são obrigados a publicar em ucraniano e a língua e a literatura russas devem desaparecer dos programas escolares.

Para a Ucrânia, trata-se de uma contraposição à russificação forçada da Ucrânia do período soviético.

– Crash econômico –

Com a crise de 2014, a economia ucraniana afundou e o PIB caiu quase 7%. No ano seguinte, afundou mais 10%, enquanto a inflação superava 40%.

A economia mostrou sinais de recuperação nos anos seguintes, mas o país continua sendo um dos mais pobres da Europa, com um salário mensal médio de 550 euros.

A Ucrânia depende dos impostos gerados pelo trânsito do gás russo até a Europa e o governo ucraniano se preocupa com os novos projetos de gasodutos que a evitam, como o Nord Stream 2, que se comunica com a Alemanha pelo Mar Báltico.

Frente ao novo incremento das tensões este ano, as previsões de crescimento e a moeda local – a hryvnia – se veem afetadas, e há registro de fuga de capitais e de aumento da inflação.

– Corrupção endêmica –

A corrupção na Ucrânia é endêmica: em seu relatório de 2021, a Transparência Internacional classifica o país na colocação 122 de um total de 180.

– Chernobyl –

O pior acidente nuclear da história ocorreu em 26 de abril de 1986 na Ucrânia, então república soviética, quando um reator da central de Chernobyl explodiu, contaminando três quartos da Europa e da URSS.

Cerca de 350.000 pessoas foram evacuadas de um perímetro de 30 quilômetros em torno da central, que continua sendo uma área proibida.

– Sopa de beterraba (Borsch) –

Para muitos, a sopa de beterraba e repolho ‘borsch’, às vezes acompanhada de nata azeda, é um símbolo da cozinha russa. Mas os entendidos consideram que o prato é de origem ucraniana.

Também se debate a origem russa ou ucraniana do frango à Kiev, uma fatia de frango enrolada e recheada antes de ser frita.

Saiba mais