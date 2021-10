‘Dá pra ganhar um extra’, diz Narcisa lucrando após virar meme

Narcisa Tamborindeguy virou fenômeno nas redes sociais após cortes de uma live em que conversava com Maitê Proença viralizarem na internet. A socialite se tornou meme após ter problemas técnicos durante a transmissão, e tem até ganhado mais dinheiro com campanhas publicitárias revivendo as falas engraçadas como “Conta da Catharina” e “Travou Maitê”.

“Há anos somos vizinhas no mesmo prédio e nos tornamos mães na mesma época, nossas filhas Maria e Catharina cresceram juntas. Por isso que insistia para ela contar histórias sobre minha filha Catharina, que sempre ia para a casa dela”, explicou Narcisa em entrevista ao Notícias da TV.

Apesar de ser conhecida pelo “Mulheres Ricas”, Narcisa agora está vivendo outra fase da fama, o que faz com que ela precise lidar com os haters. “Recebo isso [a procura] com naturalidade, pois sou muito espontânea. Esse é o meu jeito, não sou fingida. Às vezes, fico apreensiva quando distorcem minhas falas. Sei que, infelizmente, tem muita gente maldosa no mundo. Noto esse tipo de movimentação quando as pessoas me param na rua para tirar fotos comigo soltando algum bordão ou escrevendo esse bordão nos comentários das minhas lives e postagens”, conta.

“Muitos [internautas] fazem hashtag com minhas falas e até dublagens no TikTok. Alguns são bem desagradáveis e até agressivos. Mas eu prefiro focar nos positivos, pois sinto que a parte que gosta de mim é infinitamente maior do que a que me critica ou xinga”, continua. O bom da fama é poder tirar uns trocados a mais, e é isso que Narcisa tem feito. “Ai, que curiosidade! Sempre dá para ganhar um extra. Mas o melhor pagamento é saber que as pessoas me querem para divulgar seu negócio não por eu ser um personagem, mas, sim, por ser eu mesma e amada pelo público”, finaliza.

