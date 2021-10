Da polêmica de ingressos à tabela, Botafogo enfrenta o Goiás em jogo de ‘seis pontos’ pela Série B Esmeraldino não liberou ingressos para o setor visitante no duelo, alegando pouco tempo hábil de liberação para fazê-lo; em campo, Alvinegro pode encaminhar acesso

Os bastidores do Botafogo para a partida contra o Goiás estão quentes, algo que promete refletir dentro de campo pela importância da partida. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira na Serrinha às 21h30, em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

Tudo isto porque o Goiás não liberou uma carga de ingressos para a torcida visitante na Serrinha. Ou seja, na teoria apenas torcedores do Esmeraldino estarão nas arquibancadas. Vale lembrar que a CBF liberou a presença de pessoas da equipe de fora na última terça-feira.

O Goiás alega dois itens para não ter público: o primeiro é o fato de o Estádio da Serrinha, que está passando por obras, não ter uma ala específica para visitantes. A outra é que, de acordo com o Esmeraldino, o Botafogo não pediu a carga de ingressos para a torcida até quinta-feira, data a qual a logística do duelo começou a ser feita.

Diante da divulgação da compra de ingressos sem a parte visitante, o Botafogo entrou em contato com a diretoria do Goiás no fim da manhã desta segunda-feira em busca de diálogo, querendo uma carga de bilhetes para os botafoguenses. A diretoria do Esmeraldino alegou a parte de logística envolvendo a Serrinha para manter tudo da forma como estava antes.

A tendência é que tudo isso se reflita em campo. O Botafogo é o vice-líder da Série B com 55 pontos, enquanto o Goiás ocupa a 4ª posição com 52. É uma partida de “seis pontos” que possui total conexão com as pretensões do G4 no Campeonato Brasileiro.

Jogar em Goiânia não tem sido algo positivo para o Botafogo. O Alvinegro não vence o Goiás fora de casa desde o Brasileirão de 2009. Na época, o Glorioso superou o Esmeraldino no Serra Dourada por 3 a 1 com gols de Jobson, Victor Simões e André Lima – Amaral marcou para o Alviverde.

Em 2021, o Botafogo precisa deixar este histórico negativo para trás se quiser vencer. Um resultado positivo deixa o Alvinegro já em boa posição pensando no acesso à elite do futebol brasileiro na próxima temporada.

