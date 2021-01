Dá para sonhar com a Libertadores? Simule e veja as projeções do Fluminense Tricolor empatou com o Coritiba na 31ª rodada e tem mais sete partidas pela frente para garantir a vaga na competição nacional

Os resultados ruins em algumas das últimas rodadas podem fazer o Fluminense perder a sétima posição no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Tricolor torce contra o Santos, que encara o Fortaleza fora de casa, às 19h. A equipe de Cuca tem 45 pontos, apenas dois abaixo do Flu, com 47, e ainda um jogo a menos. Por isso, a pergunta que o torcedor se faz é: como está o sonho por uma vaga na Libertadores?

> John Kennedy é o 22º jogador da base utilizado pelo Fluminense na temporada; veja lista

Veja a tabela aqui e simule os resultados do Fluminense nas sete rodadas restantes da competição. A previsão é que com 61 pontos a equipe já garanta seu retorno à competição continental depois de oito anos. Entretanto, há a alta probabilidade do Brasileiro virar G8, já que o Palmeiras decide a Copa do Brasil contra o Grêmio e a Libertadores contra o Santos. Os três times estão na disputa por vagas neste momento.

O Flu soma 47 pontos. Grêmio, com 51, Palmeiras, também com 51, e Flamengo, com 52, estão na frente. Os dois últimos se enfrentam ainda nesta quinta.

Contra o segundo adversário da sequência de jogos com equipes que lutam contra o rebaixamento, o Fluminense acabou tropeçando, mas buscou o empate por 3 a 3 com o Coritiba no final do duelo no Couto Pereira. Antes, venceu o Sport por 1 a 0 e perdeu para o Corinthians por 5 a 0. Agora, o Flu terá pela frente o Botafogo, lanterna, Goiás e Bahia. Depois, já encara adversários mais diretos, como Atlético-MG, Ceará e Santos. Por fim, fecha a competição contra o Fortaleza.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também