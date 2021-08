Da estação espacial à Torre Eiffel, bonjour, Paris-2024!

Uma festa popular com uma exibição de breakdance em frente à Torre Eiffel e até um astronauta tocando os acordes da Marselhesa com um saxofone no espaço: Paris lançou uma mensagem universal de esperança e vitalidade para os próximos Jogos de Verão.

A cerimônia de encerramento dos Jogos de Tóquio-2020 reservou uma janela para uma conexão ao vivo com Paris, com diferença de fuso horário de sete horas, da noite japonesa ao início da tarde francesa, onde medalhistas olímpicos desses Jogos, como o atleta Kevin Mayer ou os judocas Clarisse Agbegnebou e Teddy Riner, cercados por fãs em uma festa repleta de bandeiras tricolores nos jardins do Trocadero, em frente à Torre Eiffel.

Estava previsto que fosse exposta uma bandeira gigante (90 metros de comprimento por 60 de largura, com uma área de 5.400 m2) com a logo de Paris-2024, mas as condições meteorológicas impossibilitaram a realização e a imagem da emblemática ‘Dama de Ferro’ olhando para o mundo como um mastro de luxo foi virtual.

Tudo isso acompanhado de um show aéreo da Patrulha da França em torno do famoso monumento.

“Mais rápido, mais alto, mais forte, juntos”: o novo lema olímpico, dito pelo presidente francês, Emmanuel Macron, deu o tom solene do último andar da Torre Eiffel e as boas-vindas da França, que sediará os terceiros Jogos Olímpicos de sua história, depois dos que o Barão Pierre de Coubertin trouxe para seu país em 1990 e os que o país sediou em 1924.

Macron participou da cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio-2020 em 23 de julho. No encerramento, foi a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que recebeu a bandeira olímpica da governadora de Tóquio, Yuriko Koike.

Anne Hidalgo, nascida em San Fernando (Andaluzia, Espanha) e prefeita de Paris desde 2014, agitou a bandeira com os cinco anéis mantendo a máscara em todos os momentos, assim como o resto das autoridades.

A entrega da bandeira serviu para introduzir a parte da cerimônia em que Paris foi apresentada em um vídeo.

Para isso, tirou força de seus ícones turísticos mundialmente famosos, começando com uma viagem com o hino da Marselhesa interpretado por músicos da Orquestra Nacional Francesa, com alguns trechos executados de lugares emblemáticos – do telhado do Stade de France até a grande escadaria do museu do Louvre, passando pelo parque de skate da praça Diderot de Saint-Denis.

E da periferia de Paris para o espaço. Como símbolo da universalidade dos Jogos, o astronauta Thomas Pesquet, da Agência Espacial Europeia, concluiu com um saxofone o hino nacional do seu país na Estação Espacial Internacional (ISS).

– BMX no telhado –

Igualmente desafiando a gravidade, mas mais perto do chão, uma corrida pelos telhados de Paris surgiu no vídeo.

A estrela do BMX Estelle Majal começou uma agitada corrida pelos telhados da ‘Cidade Luz’. Do Hôtel de la Monnaie ao museu Orsay, passando pelo Grand Palais, Opera Garnier e Arco do Triunfo, para terminar no Panteão.

Um autêntico passeio turístico por Paris, em ritmo frenético, com música do compositor Yoann Lemoine ‘Woodkid’, que no passado colaborou com estrelas pop como Rihanna e Lana del Rey e teve suas músicas utilizadas em filmes de Steven Spielberg, Xavier Dolan e Jonás Cuarón.

Até, por fim, atingir o clímax da conexão com Paris na Torre Eiffel, que foi a estrela convidada da cerimônia de encerramento em Tóquio, apesar de não se deslocar de seu lugar às margens do rio Sena, a 9.712 quilômetros do Estádio Olímpico de Tóquio.

O Japão e a França selaram assim a passagem do bastão nesta cerimônia em que o “Hino ao Amor” de Edith Piaf, interpretado em japonês e francês, também soou como uma autêntica declaração de intenções.

