Da China, Erik comemora estreia de Rafael pelo Botafogo: ‘Nunca desista dos seus sonhos’ Atacante, com passagem pelo Alvinegro em 2018 e 2019, vibrou com primeiro jogo do lateral-direito no clube, em vitória pela Série B do Brasileirão

A estreia de Rafael foi vista do outro lado do mundo. A vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no último domingo, pela Série B do Brasileirão, foi acompanhada por Erik, atacante que atuou no Alvinegro em 2018 e 2019.

O jogador, atualmente no Changchun Yatai-CHI, vibrou com o primeiro jogo do lateral-direito pelo clube de General Severiano. Em postagem no Instagram, Erik compartilhou uma mensagem de felicidade para o defensor.

– Eu fico muito feliz em ver essa imagem (Rafael estreando)… Sabe quando você sonha e realiza, Rafael. Nunca desista dos seus sonhos – escreveu.

O Botafogo volta aos gramados na próxima quarta-feira para enfrentar o Vitória, às 21h30, no Barradão, pela 27ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

