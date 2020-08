Da base ao profissional, Patrick Vieira coleciona títulos com personalidade Formado nas categorias de base do Palmeiras, camisa 5 bateu o pênalti decisivo que garantiu a festa verde. Desde a base, jogador tem sido fundamental nas conquistas

A caminhada de Patrick de Paula do círculo central até a marca do pênalti para a cobrança do pênalti decisivo decretou o primeiro título profissional para o garoto de 20 anos.

O que Patrick tem feito desde a base alviverde é conquistar títulos desde a chegada ao clube, em 2017. O camisa 5 disputou neste sábado (8) a oitava final vestindo verde e venceu cinco delas, quase sempre como protagonista.

Em menos de um semana o jogador classificou o Palmeiras para a decisão ao marcar contra a Ponte Preta e, no mesmo gol norte do Allianz Parque, pediu para executar a quinta cobrança. O primeiro como profissional só manteve a rotina de três anos conquistando títulos.

Na base, os títulos de maior destaque foram o Campeonato Brasileiro Sub-20 (2018) e a Copa do Brasil Sub-20 (2019). Agora, o garoto carioca abre a galeria profissional com o Paulistão de 2020.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também