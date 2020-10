D’ Ale iguala marca de Rogério Ceni e se torna brasileiro recordista na Libertadores; entenda

D’Alessandro voltou ao time titular do Internacional na última quinta-feira (22). O camisa 10 do Inter atingiu uma marca importante, apesar da derrota colorada por 2 a 1 para a Universidad Católica.

O jogador argentino atingiu a marca de argentino com mais jogos na história da Libertadores. D’Ale também igualou a marca do goleiro Rogério Ceni como recordista brasileiro de partidas pelo torneio sul-americano. Isso mesmo, o meia adquiriu recentemente a cidadania brasileira e, com isso, entrou para lista dos jogadores do País que mais disputaram a principal competição do continente.

Ao conceder entrevista aos canais oficiais do clube, o jogador respondeu de forma bem humorada e destacou a importância da marca.

“É engraçado. Mas para mim sempre é importante. Chegando aos últimos tempos da minha carreira, últimos anos. Então qualquer coisa que possa conseguir me faz bem. É motivo de orgulho, motivo de honra. 90 jogos pela Libertadores não é pouca coisa” (D’Alessandro).

Confira a lista do top 5:

Rogério Ceni e D’Alessandro* – 90 jogos

Fábio – 83 jogos

Danilo – 82 jogos

Henrique – 81 jogos

Leonardo Silva – 73 jogos



Além da marca, D’Ale também foi o autor do único gol da equipe de Edurdo Coudet. Mesmo com a derrota o Inter se classificou para as oitavas e vai enfrentar o Boca Juniors.

