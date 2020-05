Cyrela tem lucro líquido de R$ 48,235 milhões no trimestre, queda de 21,44%

A construtora Cyrela reportou lucro líquido de R$ 48,235 milhões no primeiro trimestre de 2020. O valor representa queda de 21,44% na comparação com o lucro líquido de R$ 61,400 milhões de igual período do ano anterior.

A companhia registrou ainda lucro líquido atribuído aos controladores de R$ 27,934 milhões. O valor representa queda de 42,3% na comparação com o lucro líquido atribuído aos controladores de R$ 48,409 milhões em igual período do ano anterior.

O lucro bruto da Cyrela no primeiro trimestre somou R$ 261 milhões, uma alta de 4,8% frente ao mesmo período de 2019. A receita líquida caiu 7,4% na comparação anual, para R$ 765 milhões. A margem líquida caiu de 5,9% para 3,7%, na mesma base de comparação.

O resultado financeiro da construtora fechou o trimestre positivo em R$ 3 milhões, crescimento de 73,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. A dívida líquida fechou março em R$ 839 milhões, queda de 1,4% em relação ao final de 2019. Assim, o nível de alavancagem da Cyrela, medido pela relação dívida líquida/patrimônio líquido, saiu de 16,4% para 16,1% em três meses.