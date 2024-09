Cyndi Lauper diz que show no Rock in Rio não será o último no Brasil

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 09/09/2024 - 21:10 Para compartilhar:

O show da cantora Cyndi Lauper, 71 anos, no dia 20 de setembro no Rock in Rio não será o último da artista em terras brasileiras. Em entrevista ao Estadão na tarde desta segunda-feira, 9, Cyndi adiantou que pretende trazer a sua turnê de despedida ao País.

“[O Rock in Rio] vai ser divertido, mas eu vou com a minha turnê [de despedida] depois disso”, comentou a cantora. Cyndi disse que ainda não há datas para a sua nova passagem pelo Brasil, mas revelou que, além do País, também pretende visitar a Argentina.

A cantora anunciou a aposentadoria em junho último após turnê de despedida em 23 cidades da América do Norte a partir de outubro. Ao Estadão, ela adiantou que pretende se afastar apenas dos shows, mas continua compondo.

Cyndi é uma das atrações do Dia Delas, data dedicada a apenas atrações femininas no Rock in Rio. Nomes como Katy Perry, Ivete Sangalo e Gloria Gaynor também se apresentarão no mesmo dia que a cantora norte-americana.

