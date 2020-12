Cyberpunk 2077, um dos jogos eletrônicos mais aguardados da história

A poucos dias do lançamento do Cyberpunk 2077, talvez o jogo eletrônico mais esperado do ano, seu herói, “V”, com sua jaqueta de couro e uma pistola em mãos, aparece tanto em Varsóvia como em Nova York, levando a comunidade mundial de jogadores ao delírio.

A campanha publicitária para este jogo, que se desenvolve em Night City, cidade distópica do futuro, é massiva, explica à AFP Marcin Iwinski, de 46 anos, diretor e co-fundador do estúdio CD Projekt RED que criou o jogo.

Lançada em 55 países e em 34 idiomas, esta campanha é comparável a “de um bom filme”, acrescenta, sem especificar o valor.

A imprensa fala de dezenas de milhões de dólares. O orçamento total do jogo é estimado em 1,2 bilhão de zlotys (327 milhões de dólares), segundo o banco polonês BOS, o que faria do Cyberpunk 2077 um dos jogos mais caros da história.

– Visão de mundo vs apenas entretenimento –

Mas se a soma é espantosa, os jogadores são sensíveis a outros valores. O jogo anterior do CD Projekt RED, “The Witcher, Wild Hunt”, um conto de fantasia sombrio, cujo herói com poderes sobre-humanos é um assassino à procura de monstros, vivendo em um mundo imaginado pelo escritor polonês Andrzej Sapkowski, impulsionou o estúdio para o cenário mundial e o fez subir na Bolsa de Varsóvia.

Depois de seu lançamento em 2015, teve um enorme sucesso financeiro e ganhou muitos prêmios. Cinco anos mais tarde, é quase inigualável, segundo muitos jogadores que o respeitam pela importância do mundo aberto, da qualidade da história narrada, dos diálogos, dos gráficos e de seu humor, elementos que se tornaram sinais de reconhecimento do estúdio polonês.

Em vez de produzir um novo episódio de The Witch, o CD Projekt RED se arriscou em atacar o mundo distópico que encontra suas origens no RPG Cyberpunk 2020 idealizado pelo americano Mike Pondsmith.

Para Adam Lach, um fotógrafo polonês apaixonado por videogames, o Cyberpunk é “algo excepcional na cultura popular”. O jogo traz “perguntas sobre nossa visão de mundo, para onde vamos, enquanto a maioria dos jogos são apenas entretenimento”, estima Lach.

O jogo está disponível em 18 idiomas diferentes, incluindo 10 versões totalmente dubladas. Para atrair todas as chances ao seu favor, o estúdio seduziu um dos atores mais famosos do mundo, Keanu Reeves, conhecido pelos seus papeis em “Matrix” e “John Wick”.

Veja também