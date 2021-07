Cyberpunk 2077 lidera downloads do PS4 após voltar à loja da Sony

(Reuters) – O Cyberpunk 2077, carro-chefe da desenvolvedora de games polonesa CD Projekt, liderou os downloads em PS4 na PlayStation Store da Sony no mês passado, nos dez dias após o seu retorno à plataforma.

O jogo, estrelado por Keanu Reeves, foi retirado da PlayStation Store em dezembro, pouco depois de sua estreia, após os usuários reclamarem de falhas.

A versão para consoles do PS4 foi o jogo mais baixado nos EUA/Canadá e na Europa em junho, segundo o blog do PlayStation.

O Cyberpunk vendeu quase 14 milhões de cópias em 2020, mas a empresa não forneceu números atualizados. O vice-presidente financeiro da empresa, Piotr Nielubowicz, afirmou no mês passado que as vendas iniciais na PS Store deveriam ser maiores por causa da demanda reprimida.

Analistas, que consideraram esse ranking positivo, foram cautelosos sobre o quanto isso pode se traduzir em vendas.

“Eu espero que o Cyberpunk possa até sair do top 10 (em julho)”, afirmou o analista da Ipopema Securities, Michel Wojciechowski, à Reuters.

Michal Kietlinski, da Noble Securities, observou que a nota do usuário do PS4 para o jogo no site de avaliações Metracritic não havia mudado após ele ficar novamente disponível na loja, em uma média de 3,6 de um máximo de 10.

Ele estimou as vendas em no máximo dezenas de milhares de cópias em junho, porque o verão é geralmente uma temporada de baixa para os games.

A CD Projekt se recusou a comentar os números de vendas.

Em paralelo, a CD Projekt anunciou no fim da sexta-feira que lançaria conteúdo de graça para download este ano para o seu jogo de fantasia medieval “The Witcher 3: Wild Hunt”, inspirado na série da Netflix.

(Por Anna Pruchnicka, com reportagem adicional de Karol Badohal)

