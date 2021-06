CVM suspende registro de gestora responsável por hotéis Hard Rock no Brasil

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou nesta terça-feira, em comunicado, que suspendeu o registro de companhia aberta da Venture Capital Participações e Investimentos, responsável por hotéis da marca Hard Rock no Brasil. O motivo da suspensão é o descumprimento, há mais de um ano, da obrigação de prestar informações à autarquia, conforme detalhou a Superintendência de Relações com Empresas (SEP), da CVM, no comunicado.

O site da VCI mostra que a companhia tem foco em desenvolver empreendimentos com marcas internacionais de hotelaria. Entre elas, está a marca Hard Rock Hotel. Um dos projetos é o Residence Club at the Hard Rock Hotel Fortaleza, atualmente em obras. Há projetos para a cidade de São Paulo, Natal e Recife.

Advanced Digital Health

A CVM também suspendeu nesta terça-feira o registro de companhia aberta da Advanced Digital Health Medicina Preventiva. O motivo também é o descumprimento, há mais de um ano, de prestar informações à autarquia.

A área técnica da CVM alerta que, enquanto o registro estiver suspenso, as companhias não podem ter os valores mobiliários por elas emitidos admitidos à negociação, em mercados regulamentados, quais sejam: balcão organizado, bolsa ou balcão não organizado.

Segundo a CVM, a suspensão não exime as companhias, seus controladores e administradores da responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas até o cancelamento do registro.

