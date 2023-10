CVM rejeita proposta de Termo de Compromisso que envolve Conselho da Alpargatas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2023 - 12:05 Compartilhe

O Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) rejeitou a proposta de Termo de Compromisso apresentado pelo membro do Conselho de Administração da Alpargatas Silvio Tini de Araújo e pelos operadores de corretora Caio Galli Carneiro e Julio César da Silveira Rossi, informa a CVM. O inquérito apura supostas infrações ao dever de sigilo e ao uso de informação relevante ainda não divulgada.

O inquérito foi instaurado na CVM para apurar “eventual utilização de informações privilegiada em negociações com ações de emissão da Alpargatas S.A., no período anterior à publicação, em 20.04.2017, de Fato Relevante informando ao mercado a intenção de migração da companhia para o segmento especial de listagem do Novo Mercado da BM&F, BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros”.

Segundo a autarquia, após negociações, o Comitê de Termo de Compromisso (CTC) entendeu não ser oportuna e conveniente a aceitação das propostas, já que não foi possível alcançar uma contrapartida adequada e suficiente em relação a todos os proponentes para o encerramento do processo. O Colegiado acompanhou o parecer do CTC e rejeitou a celebração de Termo de Compromisso, informou a CVM.

A proposta dos acusados consistia no pagamento de R$ 42.597,00 por Tini; R$ 14.337,00 por Galli; e R$ 28.260,00 por parte de Rossi.

