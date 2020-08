CVM recebe mais três pedidos de ofertas públicas iniciais de ações

Entre a quarta-feira, 5, e esta quinta-feira, 6, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) recebeu pedidos para registro de três ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês). Os protocolos foram feitos pela Companhia Sulamericana de Distribuição, rede de supermercados com sede em Maringá (PR), e pelas empresas do setor de construção civil Kallas e Patrimar.

No caso da Sulamericana, o banco coordenador líder da operação é o Itaú BBA, e a oferta conta com a participação de JPMorgan e Bradesco BBI. Na oferta da Kallas, o Credit Suisse é coordenador líder, e tem como coordenadores o Itaú BBA, o Bank of America, o Safra, Banco do Brasil Investimentos (BB-BI) e Caixa Econômica Federal.

Por fim, na oferta da Patrimar, o banco líder é o BTG Pactual, e como coordenadores participam Itaú BBA, XP Investimentos e Caixa Econômica Federal.

