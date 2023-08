CVM diz trabalhar por incentivos econômicos a participantes aderentes a ESG

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 13:10 Compartilhe

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está trabalhando para proporcionar incentivos econômicos a participantes e agentes de mercado que sejam de fato aderentes à pauta de sustentabilidade, disse nesta quarta-feira, 23, o presidente da autarquia, João Pedro Nascimento.

“A pauta ESG precisa ser entendida como um diferencial positivo para os participantes que estão inseridos nela. E estamos trabalhando de maneira a trazer incentivos econômicos para que os participantes sejam aderentes a essas práticas”, afirmou o executivo. “É importante que fundos e companhias aderentes às práticas ESG sejam vistos com maior valor agregado.”

Nascimento manifestou preocupação com o uso indiscriminado da sigla ESG (relativa às melhores práticas sociais, de governança e sustentabilidade). Ele ressaltou a necessidade de regras que permitam a “comparabilidade” entre os ativos e as companhias. “É importante que a gente crie ambiente com comparabilidade.”

O executivo participou na manhã desta quarta-feira do 2º Encontro ESG Engajar para transformar, promovido pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) e a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec Brasil).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias