CVM determina suspensão de ofertas de investimento Forex pela Itrader

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) alerta o mercado sobre atuação irregular da Itrader. A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) detectou indícios de que a empresa faz captação irregular de clientes para a realização de operações no mercado Forex (Foreign Exchange), por meio do site https://global.itrader.com.

A SMI alerta que a Itrader.com não está autorizada a captar clientes residentes no Brasil, por não integrar o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei 6.385/76. A CVM determinou a imediata suspensão de veiculação de qualquer oferta de investimento pela empresa no mercado Forex, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A emissão de stop order (suspensão) pela CVM é uma medida cautelar. O objetivo é prevenir ou corrigir situações anormais de mercado detectadas pela xerife do mercado.