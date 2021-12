CVM cobra Petrobras após Bolsonaro citar redução de preços dos combustíveis

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu investigação para apurar notícias envolvendo a Petrobras, após o presidente Jair Bolsonaro ter afirmado no final de semana que a estatal anunciaria redução nos preços de combustíveis.

Nesta segunda-feira, a companhia controlada pelo governo federal afirmou que não foi tomada nenhuma decisão sobre o assunto e que não antecipa decisões sobre reajustes de preços.

A alta dos combustíveis tem impulsionado os custos ao consumidor e a inflação, o que leva o Banco Central a elevar a Selic. Só neste ano, a taxa básica de juros subiu de 2% para 7,75% ao ano.

Segundo cálculos da Reuters, somente neste ano, a gasolina subiu 73% nas refinarias, enquanto o diesel avançou 65%.

Os governos estaduais são alvo de críticas de Bolsonaro por não reduzirem a alíquota do ICMS incidente sobre os combustíveis, para aliviar parcialmente o efeito da alta de preços, que tem acompanhado a escalada das cotações internacionais do barril do petróleo.

Nesta segunda-feira, os contratos de petróleo Brent e WTI fecharam com avanços de quase 5%.

(Por Rodrigo Viga Gaier)

Saiba mais