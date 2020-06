CVM cancela registro da Digitel e HRH Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou nesta segunda-feira, 15, que cancelou o registro das seguintes companhias abertas: Digitel S.A. Indústria Eletrônica – em Recuperação Judicial – e HRH Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.. Em ambos os casos, a motivação para o cancelamento foi o fato de as empresas terem ficado com o registro suspenso por período superior a 12 meses.

A Superintendência de Relações com Empresas (SEP) da autarquia ressalta que, após o cancelamento dos registros, as companhias não podem ter seus valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados como balcão organizado, bolsa ou balcão não organizado.

A área também destaca que o cancelamento não exime as companhias, seus controladores e administradores da responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas anteriormente.

