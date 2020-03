CVM autoriza B3 a atuar como registradora no setor de seguros e previdência

O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deu nesta terça-feira, 10, o sinal verde para a B3 atuar como registradora de operações de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar. A decisão foi tomada em reunião nesta terça-feira, por unanimidade, acompanhando as conclusões da superintendência de relações com o mercado e intermediários (SMI).

A B3 vai disputar mercado como entidade registradora de apólices do setor, dentro do projeto de registro eletrônico de operações capitaneado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Desde 2018 a bolsa tem uma equipe dedicada ao setor e já dispõe desistemas desenvolvidos para atender as demandas das seguradoras.

Após dez anos em gestação, a chamada “apólice eletrônica” está começando a ser utilizada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Em dois anos, o novo sistema deverá ser adotado por todos os ramos de seguros. A meta é digitalizar e dar mais transparência à base de dados do setor, hoje restrita às companhias seguradoras.