CVM adota novo sistema de supervisão para gestão de risco de liquidez em fundos

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) adota, a partir deste mês, um novo sistema de supervisão para gestão de risco de liquidez em fundos de investimentos, realizada pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN).

Desenvolvido pela Superintendência de Fiscalização Externa (SFI), o sistema buscou aumentar o campo de dados trabalhados e a precisão de análise dos índices de liquidez. Foram elaborados quatro índices (classificações) de liquidez, com os quais, de acordo com as combinações de análise, será possível identificar, com mais clareza, possíveis inconsistências nos fundos e se o problema é de liquidez ou informacional.

De acordo com a CVM, a nova metodologia funciona de forma similar às metodologias utilizadas pelos administradores fiduciários.

O sistema utiliza dados de liquidez por tipo de ativo e os distribui ao longo dos dias de acordo com o que pode ser negociado naquele ativo, confrontando esses dados com os resgates demandados por cada fundo. Além disso, trabalha com os dados mais detalhados dos Informes Diários dos Fundos de Investimento, ampliando o rol de informações supervisionadas pela CVM.

“O sistema vai alavancar a efetividade de nossa supervisão, na medida em que calcula, com base em critérios próprios, a liquidez da carteira dos fundos. Ou seja, além de termos visão mais ampla das informações prestadas pelos fundos, também vai validar a consistência desses dados”, disse em comunicado Daniel Maeda, Superintendente da SIN/CVM.