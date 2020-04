CVM adota nova versão para informe de Fundos de Investimento Imobiliário (FII)

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou nesta segunda-feira, 13, que está disponível uma nova versão do Informe Trimestral de Fundos de Investimento Imobiliário (FII). De acordo com a autarquia, os ajustes atendem diversos pleitos do mercado e facilitam o preenchimento do documento.

O Informe Trimestral referente ao 1º trimestre/2020, que deverá ser encaminhado até 15/5/2020, já deverá observar o novo modelo.

A Superintendência de Relação com Investidores Institucionais (SIN) elaborou um ofício (Ofício Circular CVM/SIN 7/2020), com esclarecimentos sobre as mudanças para os administradores.

“Buscamos preservar a consistência de informações importantes para a supervisão da CVM, e em um formato e abordagem escalados e o mais informatizado possível”, diz Daniel Maeda, Superintendente da SIN, em nota divulgada pela CVM.

Adicionalmente, foram realizados aperfeiçoamentos na aba Ajuda, para tornar as orientações ainda mais claras.