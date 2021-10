CVC Brasil diz que alguns sistemas seguem interrompidos após ataque cibernético

Por Paula Arend Laier

(Reuters) – A CVC Brasil comunicou nesta quinta-feira que alguns de seus sistemas permanecem interrompidos, afetando adversamente as operações, em razão do ataque de ransomware sofrido em seu ambiente de tecnologia no último dia 2.

A operadora de turismo acrescentou que tem atuado para mitigar os efeitos, bem como para apurar a extensão do incidente, limitar os danos causados e reestabelecer o pleno funcionamento do ambiente de tecnologia.

“Entretanto, ainda restam importantes etapas para a retomada da operação”, afirmou em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Saiba mais