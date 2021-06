‘Custou muitas vidas’, diz Xuxa ao alfinetar governo Bolsonaro sobre falta de vacinas

Após tomar a primeira doce da vacina contra o novo coronavírus, Xuxa, de 58 anos, registrou o momento especial em sua rede social. Na publicação, a apresentadora compartilhou um vídeo da Cuca (personagem do Sítio do Picapau Amarelo que é um jacaré) e criticou ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a falta de vacinas no Brasil.

“Eu saindo da quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, vacinada e feliz. Espero que chegue logo pra todos, lembrando que já deveríamos estar mais de 50% vacinados … Sinto muito pelas vidas perdidas, esperar que o governo tivesse tomado a atitude correta custou muitas vidas. Assine a petição @_vidas_brasileiras__”, escreveu ela ne lenda do post.

A postagem de Xuxa rendeu muitos comentários dos seguidores concordando com a eterna Rainha dos Baixinhos. “Fora Bolsonaro”, disse um internauta. “Vacina sim e Bolsonaro não”, comentou outro.

Veja as publicações de Xuxa:

