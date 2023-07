‘Custos logísticos’, diz equipe de Mumuzinho sobre cantor receber R$ 1 milhão do governo para fazer shows

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 28/07/2023 - 10:05 Compartilhe

Segundo informações do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, o cantor Mumuzinho irá receber do governo do Rio de Janeiro mais de R$ 1 milhão para fazer shows. O artista fará apresentações em oito cidades, em edições do evento “O Rio continua lindo, e perto!”.

+Rafael Ilha levanta suspeitas da morte de Gugu: ‘Não subiu para consertar o ar condicionado’

+Mumuzinho não é o único: veja cantores que ganharam milhões de verba pública para fazer shows

Ainda de acordo com o jornalista, a confirmação da dispensa de licitação foi publicada no Diário Oficial fluminense na quarta-feira, 26.

O projeto foi lançado pelo governo no dia 17 de julho – com o objetivo de promover o Rio de Janeiro dentro do próprio país. Mumuzinho participou da cerimônia com Cláudio Castro. Os shows acontecerão em oito cidades, a partir do próximo da 2, incluindo Belo Horizonte e São Paulo.

Para Guilherme Amado, a secretaria de Turismo afirmou que o contrato de Mumuzinho “inclui chachê, custo operacional, além de passagens e hospedagens para apresentações em outros estados”. “Os shows do cantor Mumuzinho fazem parte do programa O Rio Continua Lindo! E Perto, que promove o Rio de Janeiro como destino turístico. Nos valores contratados, estão incluídos os cachês, todo o custo operacional do evento, como montagem de palco, ryder de iluminação e sonorização, passagens e hospedagens. Os valores de pagamento do artista equivalem à quantidade de shows contratados. O contrato do Mumuzinho contempla oito shows, cada um custando R$ 185 mil, que inclui chachê, custo operacional, além de passagens e hospedagens para apresentações em outros estados”. IstoÉ Gente entrou em contato com a assessoria de imprensa de Mumuzinho, que mandou um comunicado explicando o ocorrido. Veja abaixo!

“A MMZ Music, escritório responsável pela carreira do cantor Mumuzinho, vem a público esclarecer que o valor informado no Diário Oficial do RJ corresponde a 8 (oito) shows do artista além de absolutamente todas as despesas de logística, transporte, hospedagem e alimentação para uma equipe de mais de 20 pessoas.

Também é de nossa responsabilidade a estrutura completa de som, luz e palco como parte do escopo a ser pago pelo artista.

Importante ressaltar que 90% desses shows serão realizados fora do estado do Rio de Janeiro o que eleva em muito esses custos logísticos.

Além disso, existe ainda dentro do valor global o uso da imagem do cantor Mumuzinho, que tornou-se embaixador do turismo da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2023, que o obrigam ainda a marcar a presença em palestras, coquetéis e outros eventos“, diz a nota.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias