Custo de produção por saca de arroz na safra 2019/20 está 10,52% maior, diz Irga

São Paulo, 25 – O custo de produção de arroz por hectare no Rio Grande do Sul na safra 2019/20 ficou em R$ 10.078, considerando a média de produtividade de 7.788,26 quilos por hectare. Por saca de 50 quilos de arroz em casca, este valor ficou em R$ 64,70. Os números foram apresentados nesta segunda-feira, 25, pelo Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga), e constam no site da Secretaria de Agricultura gaúcha.

O custo nominal por saca este ano está 10,52% mais caro em relação à safra passada, quando o gasto para produzir girava em torno de R$ 58,54/saca.

Em relação ao custo por hectare, o ciclo 2018/19 fechou com o valor médio de R$ 8.892,62, valor 13,34% menor do que o verificado na atual safra.

Segundo nota da pasta, os dados foram coletados em lavouras das cidades de Uruguaiana, Cachoeira do Sul, Pelotas e Santo Antônio da Patrulha.