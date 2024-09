Custo de produção de milho em MT sobe 3,16% na safra 2024/25, aponta Imea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/09/2024 - 13:02 Para compartilhar:

São Paulo, 19 – O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) estima que o custo total de produção do milho em Mato Grosso para a safra 2024/25 aumente 3,16%, alcançando R$ 6.054,73 por hectare, na comparação com a média da safra 2023/24. A redução de 22,09% nos preços dos fertilizantes, como a ureia, foi compensada por aumentos nos preços de sementes e defensivos, mantendo os custos gerais elevados.

O analista do Imea Abraão Di Matheus Pereira Viana destacou que o ponto de equilíbrio para o milho foi estimado em 123,86 sacas por hectare, um aumento em relação às 117,52 sacas necessárias na safra anterior.

Ele explicou que a relação de troca para alguns insumos melhorou, como a ureia, que agora exige 71,85 sacas de milho por tonelada, uma redução de 21,77 sacas em comparação com a safra passada, e o cloreto de potássio, que diminuiu 21,14 sacas, passando para 64,23 sacas por tonelada. No entanto, o MAP apresentou um aumento, exigindo 119,74 sacas por tonelada, 10,81 sacas a mais que no ciclo anterior.

Apesar da queda nos preços de alguns insumos, a receita bruta estimada para o milho em Mato Grosso na safra 2024/25 caiu 10,68%, totalizando R$ 3.883,09 por hectare, o que deve apertar ainda mais as margens dos produtores. A produção estadual de milho safrinha é projetada para recuar 9,50%, com uma produção total de 47,52 milhões de toneladas.