Custo de produção de frango avança 1,91% em setembro no PR, afirma Embrapa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 8:30 Para compartilhar:

São Paulo, 16 – O custo de produção de frango subiu em setembro ante agosto e o do suíno ficou próximo da estabilidade nos principais Estados produtores e exportadores, segundo levantamento da Embrapa Suínos e Aves divulgado por sua Central de Inteligência de Aves e Suínos (Cias). No Paraná, o custo do frango avançou 1,91%, enquanto em Santa Catarina o do suíno aumentou 0,06%.

No Paraná, o custo de produção do quilo do frango de corte atingiu R$ 4,61. No ano, o Índice de Custo de Produção do Frango (ICPFrango) acumula aumento de 4,58% e de 9,23% nos últimos 12 meses, com o índice em 357,01 pontos em setembro. A ração foi o principal componente de custo, com aumento de 0,78% e participação de 65,87% no valor total de produção, além dos pintinhos de 1 dia (+8,15%) e o transporte de frangos com 4,93%.

Em Santa Catarina, o custo de produção do quilo de suíno vivo alcançou R$ 5,91. Há queda de 4,79% no ano e alta de 3,13% nos últimos 12 meses. No ano, o Índice de Custo de Produção de Suíno (ICPSuíno) atingiu 337,92 pontos. Os custos com o Funrural e a genética tiveram aumentos de 5,87% e 4,43%, respectivamente. Enquanto isso, os custos com a ração tiveram leve baixa (-0,23%)

Os Estados de Santa Catarina e Paraná são referência para os cálculos dos Índices de Custo de Produção em virtude da importância como principais produtores nacionais de suínos e frangos de corte, respectivamente.