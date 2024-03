Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/03/2024 - 8:32 Para compartilhar:

O custo de mão de obra na zona do euro subiu 3,4% no quarto trimestre do ano passado na comparação com igual período de 2022, informou a Eurostat, agência de estatísticas local nesta terça-feira, 19. O resultado aponta uma desaceleração ante a taxa anual de 5,2% registrada no terceiro trimestre de 2023. Entre os componentes do dado, os custos de salários por hora subiram 3,1% na mesma base comparativa, enquanto os custos não salariais avançaram 4,2%.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias