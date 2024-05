Custo da cesta básica sobe em todas as cidades do Nordeste e Norte do País, mostra Dieese

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2024 - 15:36 Para compartilhar:

Os preços dos alimentos que compõem a cesta básica registraram um aumento no mês de abril, em todas as cidades da região Norte e Nordeste do Brasil, destacou o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Conforme o Dieese, das 17 capitais analisadas em todo o País, as elevações mais expressivas foram registradas no Nordeste, com Fortaleza liderando o cenário, com aumento de 7,76%, seguida por João Pessoa (5,40%), Aracaju (4,84%), Natal (4,44%), Recife (4,24%) e Salvador (3,22%).

Os números representam o segundo mês consecutivo de elevação nos preços nesta região.

No Norte, as capitais também enfrentaram aumentos nos preços dos itens da cesta básica, embora em menor escala na comparação com o Nordeste.

Em Belém, por exemplo, houve uma alta de 2,09%, demonstrando a tendência de aumento dos custos dos produtos alimentícios nesta região.

Capitais com cestas mais caras

São Paulo foi a capital onde o conjunto de alimentos da cesta básica apresentou o maior custo (R$ 822,24), seguida pelo Rio de Janeiro (R$ 801,15), por Florianópolis (R$781,53) e Porto Alegre (R$ 775,63).

Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 582,11), João Pessoa (R$ 614,75) e Recife (R$ 617,28).