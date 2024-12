‘Custa um carro importado’, diz Maíra Cardi ao dar presente inusitado para o marido

A empresária Maíra Cardi presenteou o marido, Thiago Nigro, com grande estilo. Na última quinta-feira, 27, a influenciadora, que está grávida do primeiro filho com o amado, compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando o item escolhido, que, segundo ela, tem o valor de um carro importado.

Em seu perfil no TikTok, Cardi contou que a escolha do presente para Nigro foi uma das mais difíceis. Vale lembrar que, no último Natal, ela deu ao esposo um relógio super luxuoso da marca Rolex.

Desta vez, Maíra optou por uma escultura da Princesa Zelda, personagem famosa do universo gamer.