Cuspida e climão: Entenda as polêmicas de bastidores entre Chris Pine e Harry Styles

O longa “Não Se Preocupe, Querida” rendeu polêmicas que, desde sua produção, se arrastam pelas coletivas de imprensa e divulgação do filme até agora. O capítulo mais recente aconteceu durante a estreia mundial no 79º Festival de Veneza. Na última segunda-feira (5), parte do elenco, juntamente com a diretora Olivia Wilde, se reuniu em coletiva de imprensa no festival para falar do filme.







O ator Chris Pine, que atua juntamente com Harry Styles e Florence Pugh no longa, parecia estar em um eterno estado de apatia, principalmente quando na presença de Harry Styles. A internet não perdoou e muitos memes foram gerados pela atitude blasè de Pine. Em outros momentos, as feições de Pine mudam quando ele está ao lado de outros membros do elenco, principalmente de Florence Pugh, com quem nutre uma visível amizade.

Chris Pine aparece muito mais a vontade na companhia de Pugh:

Ainda no mesmo dia, um suposto “flagra” mais ousado foi compartilhado pelas redes sociais. Em um vídeo que mostrava Chris Pine e Harry Styles na plateia, internautas alegam que Styles cuspiu em Pine ao voltar para seu assento. O vídeo dividiu a internet, onde alguns afirmam ter visto o cuspe no vídeo, e outros alegam que isso não foi o que aconteceu, e que Pine apenas estava procurando os óculos, por isso olhou para baixo. Veja:

Entenda as polêmicas

O filme enfrentou várias polêmicas envolvendo o elenco desde sua produção. Um dos primeiros foi a saída do ator Shia LaBeouf do projeto. Em entrevista, a diretora Olivia Wilde declarou que demitiu o artista para “proteger sua equipe”. LaBeouf rebateu e disse que o verdadeiro motivo foi por conta de incompatibilidade de agendas e que Wilde estava mentindo.

O cantor e ator Harry Styles entrou posteriormente para substituir LaBeouf. Foi então quando uma nova polêmica começou. Rumores disseram que um grande mal-estar se instaurou entre Florence Pugh e a diretora Wilde, que foi acusada de estar dando um tratamento diferenciado a Styles, com quem começou a se relacionar romanticamente durante as gravações. Pugh não esteve na coletiva de imprensa em Veneza.

Segundo o jornal Page Six, Florence Pugh não sentiu ciúmes de Olivia Wilde estar namorando Harry Styles durante a gravação do filme, mas foi contra a relação pelo fato de Wilde ainda estar casada na época com o ex-marido Jason Sudeikis.

Ainda na coletiva de Veneza, Wilde se esquivou de algumas perguntas sobre Pugh, mas acabou adereçando o assunto. “Florence [Pugh] é uma força da natureza e estamos muito gratos por ela estar aqui esta noite apesar de estar filmando ‘Duna 2’. Como diretora, sei o quanto é terrível ficar sem um ator – mesmo que seja apenas um dia –, então sou muito grata por ela e pelo [diretor] Denis Villeneuve por nos ajudar. Estamos muito animados por termos a chance de celebrar o trabalho dela hoje”, disse.

Ela completa, “Não há como dizer o suficiente o quanto eu estou honrada em tê-la como nossa protagonista. Ela está incrível no filme. Não quero contribuir para essas fofocas que os tabloides espalham por aí. Essas coisas ganham uma proporção ainda maior na internet, e essa questão já recebeu atenção suficiente.”

O filme “Não Se Preocupe, Querida” é uma distopia com estética dos anos 50. Na trama, Florence Pugh dá vida a Alice, e Harry Styles interpreta Jack. Os dois formam um casal que vivem em Victory, uma cidade experimental no subúrbio isolado do deserto da Califórnia, que abriga os trabalhadores do super secreto Projeto Victory. A estreia no Brasil será no dia 22 de setembro.