Cuscuz nordestino e pirarucu: veja o que foi servido em almoço de líderes do G20

Os líderes do G20 reunidos no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 19, contaram com um cardápio de inspirações na culinária típica brasileira em seu almoço. As opções foram de tomate recheado com cuscuz nordestino a pirarucu com purê de raízes brasileiras como opção de prato principal.

O banquete foi servido durante o intervalo das discussões dos temas da cúpula deste ano no Rio de Janeiro. O evento começou nesta segunda-feira, 18, com o lançamento oficial da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza e segue esta tarde com as conversas sobre reforma da governança global.

Nas opções de almoço servido aos líderes que o Estadão teve acesso havia:

Entrada: tomate recheado com cuscuz nordestino;

Refeição principal: peixe pirarucu com purê de raízes brasileiras, acompanhado de feijão manteiguinha, chicória e tucupi;

Opção: costelinha de boi no espeto de cana e arroz nordestino cremoso acompanhado de feijão verde e queijo coalho brasileiro.

As refeições contavam com sucos de frutas tropicais e amazônicas. De sobremesa havia pudim de castanha do Pará.

O almoço foi servido no local da plenária do Museus de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde as lideranças permanecem quase o dia todo para decidir pela aprovação ou não do texto base da declaração final da cúpula.