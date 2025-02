Curva ganha inclinação com receio fiscal no radar antes de IPCA-15

O estresse na curva de juros doméstica se acentuou à tarde, com o mercado entendendo que o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para as 20h30 desta segunda-feira, tende a trazer mais dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal do País. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que a equipe econômica enviará ao Congresso um ajuste para que o programa Auxílio-Gás fique dentro das regras do arcabouço. Há também receio de maior pressão inflacionária, na véspera da divulgação do IPCA-15 e após notícias sobre liberação do FGTS e alertas do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sobre Caged.

A taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subiu para 14,650%, de 14,503% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 avançou para 14,580%, de 14,373%, e o para janeiro de 2029 subiu para 14,470%, de 14,293% no ajuste anterior.

Segundo o diretor de Investimentos da Nomos, Beto Saadia, o mercado “busca proteção especialmente antes do pronunciamento do presidente Lula, pois o histórico do discurso dele, em geral, não é favorável aos mercados”.

O anúncio deve ser sobre programas Pé-de-Meia e Farmácia Popular, conforme a Secom informou, e isso sugere “mais despesas, sendo que o governo nunca fala a origem de receita”, comenta o estrategista Tiago Castro, da Cambirela.

O Broadcast mostrou no fim da tarde que a equipe econômica deve enviar ao Congresso após o Carnaval o redesenho do projeto de lei que cria um novo formato para custear o programa Auxílio-Gás dentro das regras do arcabouço fiscal, segundo fontes.

A alta nos vértices mais curtos aponta que também há receios quanto à inflação e a trajetória da política monetária. O IPCA-15 deve ser divulgado nesta terça-feira e apontar aceleração a 1,37% em fevereiro, após 0,11% em janeiro, segundo o Projeções Broadcast.

À tarde, correu a informação de que Lula vai editar uma Medida Provisória (MP) autorizando a liberação do FGTS a trabalhadores que foram demitidos e não puderam acessar o saldo retido na conta por terem aderido à modalidade de saque-aniversário. A informação foi antecipada pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Broadcast.

“A injeção de mais dinheiro na economia naturalmente leva a um aumento no consumo”, avalia Castro, da Cambirela. “Uma característica marcante desse governo é a aceleração da política monetária, enquanto o Banco Central tenta conter esse movimento de maior inflação por meio de juros elevados.”

Também no período da tarde, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o Caged de janeiro mostrará a criação de mais de 100 mil empregos no mês. Se confirmado, o valor está acima da mediana do Projeções Broadcast, que aponta para a abertura de 50.500 vagas.