Curtumes brasileiros JBS Couros e Partner vão participar de evento na Índia

São Paulo, 31 – A partir do sábado, 1º de fevereiro, até a próxima segunda-feira, 3, dois curtumes brasileiros (JBS Couros e Partner) vão participar da feira India International Leather Fair (IILF), em Chennai, na Índia. O público estimado durante o evento é de 13 mil visitantes.

Rogério Cunha, da Inteligência Comercial do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), informa que o país asiático, décimo maior exportador de calçados do mundo, é estratégico para o couro brasileira, em especial por sua ligação com a produção de calçados e artefatos.

As exportações de couro do Brasil para a Índia registraram salto de 53,1% em volume em 2019, em comparação com o ano anterior, para 6,2 milhões de metros quadrados. Em receita, houve aumento de 21,4% no período, para US$ 20,6 milhões, segundo o CICB.

A presença brasileira em Chennai faz parte do programa Brazilian Leather, projeto de incentivo às exportações de couro, realizado pelo Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).