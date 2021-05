Curto-circuito provoca princípio de incêndio em trem do Rio de Janeiro

Na manhã de hoje (28), um trem da SuperVia no Rio de Janeiro teve um princípio de incêndio após um curto-circuito e foi evacuado rapidamente entre as estações Del Castilho e Pilares, no ramal Belford Roxo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas ao deixarem o vagão. Elas foram levadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas com ferimentos moderados.

Segundo a SuperVia, o curto-circuito ocorreu no pantógrafo (equipamento que liga o trem à rede aérea), provocando o princípio de incêndio no lado externo do trem. “O interior do trem é anti-inflamável, o fogo que se vê nas imagens gravadas por passageiros é de material externo que caiu dentro do trem. Técnicos apuram os possíveis motivos que provocaram o dano no cabo da rede aérea”, dizia a nota da concessionária.

No comunicado, a SuperVia explicou que o princípio de incêndio ocorreu por volta das 5h45 no primeiro carro de um trem. Pelo incidente, o ramal Belford Roxo teve a operação suspensa até às 7h15, quando os trens voltaram a circular.

