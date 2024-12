Curto-circuito provoca evacuação na Torre Eiffel

SÃO PAULO, 24 DEZ (ANSA) – A Torre Eiffel, monumento símbolo de Paris, capital da França, foi evacuada na manhã desta terça-feira (24), véspera de Natal, devido a um incêndio provocado por um curto-circuito na linha de alimentação de um elevador.

Segundo a Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (Sete), empresa responsável pela administração da torre, o incidente ocorreu por volta de 10h50 (horário local), entre o segundo andar e o cume do monumento.

De acordo com a Sete, cerca de 1,2 mil pessoas foram evacuadas em segurança. “Às 11h50, o fogo, que havia começado em uma caixa elétrica ligada a um cabo do elevador, foi extinto. Um curto-circuito estaria na origem do sinistro. Ninguém ficou ferido”, disse o Corpo de Bombeiros, citado pelo jornal Le Parisien.

A Torre Eiffel reabriu ao público às 12h15, mas apenas até o segundo andar. O monumento recebe cerca de 7 milhões de turistas por ano e é um dos mais visitados do mundo. (ANSA).