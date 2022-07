Curry tira férias do basquete e acerta tacada incrível de 87 metros no golfe

Stephen Curry provou nesta sexta-feira que sua pontaria não é boa apenas nas cestas de três no basquete. O astro do Golden State Warriors na NBA acertou uma tacada de aproximadamente 87 metros em um torneio de golfe que reúne famosos em Lake Tahoe, nos Estados Unidos.

Após o título da NBA pelo Golden State Warriors sobre o Boston Celtics, Stephen Curry tem aproveitado seu tempo livro a um dos esportes favoritos, o golfe. No American Century Championship, ele divide holofotes com Jake Owen, Aaron Rodgers, Justin Timberlake, Joe Pavelski e Larry Fitzgerald, importantes nomes da música, futebol americano e hóquei no gelo.

Com o término da primeira rodada, a liderança é do jogador de hóquei no gelo, TJ Oshie, do Washington Capitals. Stephen Curry não está mal na disputa e ocupa no momento a décima colocação, ao lado de Derek Lowe, Jake Owen e Jack Wagner. Curry soma 16 pontos no sistema do torneio, cinco a menos que o líder.

Depois de conseguir alcançar o feito impressionante, com duas tacadas abaixo do par, Stephen Curry não escondeu a emoção e comemorou com alguns gritos a tacada certeira de 95 jardas. Ambicioso, o astro do basquete norte-americano não está para brincadeira e não abandonará o sonho de conquistar uma vitória no torneio dos famosos.

No mês de outubro, a temporada regular da NBA será retomada. Stephen Curry espera contar com o Golden State Warriors com características mais coletivas para tornar mais fácil sua vida na liderança da franquia de San Francisco.