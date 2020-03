Curado do coronavírus, apresentador da Globo mostra primeiros passos do filho

Após se curar do novo coronavírus, o apresentou Marcelo Magno utilizou o Instagram nesta terça-feira (31) para compartilhar um vídeo em que mostra o seu filho, João Marcelo, dando os primeiros passinhos.

“Primeiros passos do João Marcelo do papai! Estou me sentindo exatamente assim!!!”, disse Marcelo, completando a legenda com as hashtags: #PrimeirosPassos #VidaNova #FirmeNaCaminhada #VamosVencer.

Marcelo Magno é apresentador da TV Globo no Piauí. Ele foi internado no meio de março após testar positivo para o novo coronavírus. Devido às complicações da doença, ele chegou a respirar com ajuda de aparelhos e passou um tempo na UTI.