Curado da covid-19, Neymar volta ao PSG para enfrentar o Marsella

O técnico do PSG, o alemão Thomas Tuchel, anunciou neste sábado a volta aos treinos do atacante Neymar, recuperado da covid-19, e acrescentou que poderá utilizar o brasileiro na partida contra o Marsella, neste domingo, às 16h, pela terceira rodada do Campeonato Francês.

Neymar, que testou positivo para o novo coronavírus no dia 2 de setembro, se reuniu com seus companheiros de equipe na sexta-feira.

“Super feliz”, escreveu o jogador brasileiro sobre o retorno aos treinos.

O costarriquenho Keylor Navas e os argentinos Angel di Maria e Leandro Paredes, todos diagnosticados com o novo coronavírus, também estão liberados para jogar o clássico do futebol francês, assim como o italiano Alessandro Florenzi, recém-contratado, que chegou sexta-feira.

“Quem volta? Keylor, Angel di Maria, Ney e Leo, assim como Florenzi”, disse o treinador alemão.

“Se eu perguntar a eles se querem jogar, a resposta será sim. Vamos decidir no domingo. É uma questão de começar ou terminar o jogo. Não é necessário esperar muito. Se não houver risco, vamos tentar”, acrescentou.

Por outro lado, Marquinhos, Mauro Icardi e Kylian Mbappé, os três últimos casos de covid-19 no elenco da equipe parisiense, seguem afastados.

Esses retornos são boas notícias para Tuchel, que teve que colocar um time B, ou mesmo C, na derrota para o Lens (1-0) na quinta-feira.

O elenco do PSG registrou sete casos da doença, que privou o técnico de jogadores importantes.

O Marsella quer aproveitar esses contratempos da equipe da capital francesa para encerrar uma série de 20 jogos sem vencer o rival.

Programação e resultados da 3ª rodada do Campeonato francês (pelo horário de Brasília)

– Sexta-feira:

Bordeaux – Lyon 0 – 0

– Sábado:

Montpellier – Nice 3 – 1

Saint-Etienne – Strasbourg 2 – 0

– Domingo:

(08h00) Lille – Metz

(10h00) Angers – Reims

Dijon – Brest

Lorient – Lens

Nîmes – Rennes

(12h00) Monaco – Nantes

(16h00) PSG – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG 1. Saint-Etienne 6 2 2 0 0 4 0 4

2. Nice 6 3 2 0 1 5 4 1

3. Bordeaux 5 3 1 2 0 2 0 2

4. Lyon 4 2 1 1 0 4 1 3

5. Monaco 4 2 1 1 0 3 2 1

. Rennes 4 2 1 1 0 3 2 1

7. Lille 4 2 1 1 0 2 1 1

8. Nantes 4 2 1 1 0 2 1 1

9. Nîmes 3 2 1 0 1 5 2 3

10. Olympique de Marselha 3 1 1 0 0 3 2 1

11. Montpellier 3 2 1 0 1 4 3 1

12. Lorient 3 2 1 0 1 3 3 0

13. Lens 3 2 1 0 1 2 2 0

14. Angers 3 2 1 0 1 1 2 -1

15. Reims 1 2 0 1 1 2 3 -1

16. Metz 0 1 0 0 1 0 1 -1

. PSG 0 1 0 0 1 0 1 -1

18. Dijon 0 2 0 0 2 1 5 -4

19. Brest 0 2 0 0 2 2 7 -5

20. Strasbourg 0 3 0 0 3 1 7 -6

