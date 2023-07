Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 10:11 Compartilhe

Curada do câncer no intestino, uma vez que exames mostraram que não há mais resquícios do tumor em seu organismo, a cantora Simony comemorou sua penúltima ida ao hospital para se submeter à quimioterapia.

Na manhã desta terça-feira (25), a cantora usou suas redes sociais para compartilhar uma foto a caminho do hospital.

“Bom dia! Indo para a penúltima quimio”, escreveu ela.

