Curada do câncer, apresentadora Ana Furtado enaltece o Outubro Rosa

A apresentadora Ana Furtado usou seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (1), para exaltar a importância do Outubro Rosa. O movimento é internacional e tem o objetivo de conscientizar a população para o controle do câncer.

A apresentadora está curada de um câncer de mama que foi descoberto por ela no ano de 2018, quando ela fazia alguns exames de rotina. “Seja bem-vindo, Outubro Rosa! Que você possa iluminar, transformar e salvar a vida de milhares de mulheres! Conte comigo!”, começou Ana.

“Segundo uma pesquisa recente, cerca de 47% das brasileiras não foram ao ginecologista e/ou mastologista durante a pandemia. Com o medo da Covid-19 e, muitas vezes, por conta do longo tempo de espera para conseguir agendar consultas e exames, muitas mulheres deixaram seus check ups para depois. Mas nós sabemos que o câncer de mama não espera”, explicou a apresentadora.

“Por isso a importância de, juntas, fortalecermos ainda mais o #OutubroRosa deste ano. A detecção e diagnóstico precoces salvam vidas. Meu médico oncologista Dr. Fernando Maluf sempre diz ‘quem procura, acha. E quem acha, cura!’ Portanto, não adie o cuidado consigo mesma, com sua saúde e seu corpo. Vá ao médico. Faça seus exames. Incentive suas amigas e familiares a fazerem o mesmo. Quanto antes, melhor. Eu espero que você tenha conseguido abaixar os 5 dedos nesse desafio. E se ainda não, te desafio a finalizá-lo agora! Vamos juntas?”, disse.

